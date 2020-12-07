Специалисты JAXA подтвердили, что капсула аппарата не пострадала при прохождении через атмосферу Земли. Поисковая группа японского космического агентства обнаружила аппарат на полигоне Вумера в Южной Австралии утром 6 декабря.

Спуск капсулы с грунтом астероида с околоземной орбиты начался 5 декабря. По сообщению JAXA внутри капсулы должно находиться около сотни миллиграммов образцов пыли с астероида.

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Процесс спуска капсулы прошел в штатном режиме. На нужной высоте сработали парашютная система и капсула успешно приземлилась не наткнувшись на препятствия.



Капсула аппарата "Хаябуса-2" с образцами грунта астероида Рюгу

Фото с места посадки капсулы

Что с аппаратом "Хаябуса-2"

Сейчас зонд "Хаябуса-2" закончил выполнение маневра уклонения от Земли и отправился на новое задание к астероиду (98943) 2001 CC21. Аппарат выйдет на этот космический объект в июле 2026 года.

Миссия "Хаябуса-2" была запущена в декабре 2014 года. В июне 2018 года аппарат достиг астероида Рюгу и начал его изучение. В конце 2019 года "Хаябуса-2" успешно выполнил задачи по отбору образцов грунта с астероида и в ноябре начал движение к Земле.