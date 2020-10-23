Хакер подобрал пароль к Twitter-аккаунту Трампа за 5 попыток: он очень прост
Нидерландский эксперт по кибербезопасности GDI Foundation Виктор Геверс сумел с 5 попыток подобрать пароль к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. Пароль президента оказался очень простым.
Как передает TechCrunch, в Twitter на Трампа подписаны более 87 миллионов подписчиков.
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Какой пароль у Трампа
Как рассказал Геверс, он угадал пароль всего с 5 попытки. Этот пароль – maga2020!, то есть сокращение от MakeAmericaGreatAgain (Сделаем Америку великой снова). Это известный слоган Трампа, который он использовал во время выборов 2016 года.
Twitter Трампа легко взломать / скриншот
Также эксперт добавил, что аккаунт президента не был защищен двухфакторной аутентификацией.
Я думал, меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или по крайней мере, попросят у меня дополнительную информацию,
– рассказывает хакер.
После взлома аккаунта, эксперт написал обращение к US-CERT (подразделение Министерства нацбезопасности США), чтобы сообщить об уязвимости страницы. Вскоре после этого пароль в аккаунте сменили, а для учетной записи добавили двухфакторную аутентификацию.
Напомним, 15 июля хакеры атаковали Twitter-аккаунты всемирно известных бизнесменов, политиков и звезд. Хакеры получили доступ к частным сообщениям и могли писать от имени Илона Маска, Билла Гейтса, Джо Байдена, Канье Уэста и тому подобное.