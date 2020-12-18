Киберполиции разоблачила хакера, который присвоил миллион гривен с помощью удаленного перевыпуска сим-карт. Для взлома учетных записей и доступа к телефонной книге преступник использовал вредоносное программное обеспечение.

Как рассказали в пресс-службе киберполиции, хакером оказался 31-летний житель Полтавской области.

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Как это удалось

Среди контактов граждан хакер выбирал номера близких и родственников граждан, собирая персональные данные. Используя полученную информацию, он осуществлял удаленный перевыпуск сим-карт и таким образом получал доступ к онлайн-банкингу граждан. А дальше похищал деньги.

Всего из-за мошеннической схемы пострадали около 100 человек. Общая сумма убытков составляет – миллион гривен.

По месту жительства хакера уже провели обыск и изъяли технику, мобильные телефоны и банковские карточки. Если его вину докажут, то ему грозит тюрьма от трех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Как уберечься от мошенничества

Чтобы не стать жертвой такой схемы, рекомендуем придерживаться нескольких важных правил: