Корпорация Google отчиталась об обнаружении 70 вредоносных расширений для своего фирменного браузера Chrome. Сейчас все они уже удалены, но жертвами этого вредоносного ПО могли стать 32 миллиона пользователей.

Эксперты говорят, что это самая масштабная хакерская атака на Сһгоме за всю историю существования браузера, передает 3dnews.

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Что известно об угрозе

Большинство из этих опасных расширений загружали историю просмотров пользователей, а также учетные данные для разных аккаунтов.

Соучредитель компании по кибербезопасности Awake Security Гэри Голомб заявил, что через браузер злоумышленники могли получить доступ к электронной почте, платежным инструментам и другой важной информации.

Кто стоял за созданием и распространением опасных расширений пока не установили.

Как защититься

Голомб добавил, что обнаруженные расширения могли обходили защиту антивирусных программ. Поэтому единственный вариант, чтобы уберечь себя – это отказаться от установки расширений в браузере, или выбирать только аддоны проверенных разработчиков.