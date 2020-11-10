Второй день не работает сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека. Сообщают об атаке хакеров.

Об этом пишет в соцсетях Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что произошло

Сайт ombudsman.gov.ua перестал работать, информация остается недоступной. Специалисты пытаются устранить проблему, а пока сообщают, что причиной являются хакерские атаки на сайт.

Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных сторонних атак,

– написала Людмила Денисова.

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