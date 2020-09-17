После хаерської атаки украинская компания SoftServe проводит тщательное расследование. Консультант по кибербезопасности Егор Папышев озвучил несколько сценариев, которые могли иметь место.

Об этом он рассказал в комментарии изданию ain.ua в частности, Егор Папышев считает, что существуют 2 наиболее вероятных версии в вопросе, кто и зачем мог взломать SoftServe.

К теме Хакерская атака на SoftServe и слив паспортов работников – реакция IT-компании

Первый вероятный вариант – заказ компании-конкурента. Так как эта хакерская атака стала серьезным ударом по репутации. Еще один вариант – хакеры хотят просто заработать на шантаже.

Более вероятным эксперт называет второй вариант. Потому что хакеры сливают украденные данные порционно, что как раз может означать шантаж, будто происходит какой-то торг с представителями самой компании.

"В штате SoftServe действительно есть высококвалифицированные специалисты по кибербезопасности. Но эти люди задействованы в работе над внешними проектами", – говорит киберэксперт.

Что случилось

1 сентября на компанию SoftServe была осуществлена мощная кибератака. В результате в руки хакеров попали данные заказчиков, в том числе куски проектов, над которыми работали в компании.

Больше на тему Украинскую компанию SoftServe атаковали хакеры

16 сентября хакеры обнародовали очередную порцию похищенных данных, среди них внутренние и загранпаспорта украинцев, которые могли принадлежать сотрудникам SoftServe.