Хакерская атака на SoftServe: в компании рассказали новые детали
1 сентября на украинскую IT-компанию SoftServe была осуществлена мощная хакерская атака. В руки злоумышленников попали некоторые данные по заказам, а также копии документов работников.
Сейчас идет внутреннее расследование. Но в компании уже рассказали некоторые детали об атаке.
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В частности, в SoftServe говорят, что это была сложная, многошаговая и таргетированная атака. Хакеры повредили почтовый сервер компании, вывели из строя ряд корпоративных сервисов и скомпрометировали внутренний файловый сервер.
Цель атаки
В руки хакеров попали фрагменты различной информации. Этими данными они пытаются шантажировать компанию. Именно поэтому злоумышленники порциями публикуют похищенные данные.
Мы ожидаем, что новые данные могут быть опубликованы и готовы к этому. Подобные действия злоумышленников, а также разного рода провокации и распространение фейков для нагнетания ситуации – распространенная тактика в хакерских атаках,
– признали в SoftServe.
При этом в компании отмечают, что атаку локализовали в течение нескольких часов. Сейчас компания работает в привычном режиме.
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Также в компании добавили, что готовы обеспечить каждого, кто пострадал из-за этой атаки, технической, юридической или финансовой помощью.