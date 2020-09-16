Недавно мы уже писали, что одну из самых известных украинских IT-компаний SoftServe атаковали хакеры. В результате этого несколько сервисов компании перестали работать. Также в сети появились части проектов, которые SoftServe разрабатывала для клиентов.

Однако, как сейчас выяснилось, это не самое страшное. что попало в руки хакеров. Сегодня они слили персональную информацию о разработчиках, работающих в компании, пишет издание ain.ua.

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Детали

Как стало известно журналистам, хакеры опубликовали персональные данные около 200 человек – вероятно, сотрудников SoftServe. Это копии внутренних и загранпаспортов украинцев и граждан других стран Восточной Европы. Еще не известно, действительно ли это сотрудники SoftServe.

Также хакеры слили банковские приложения, части кода CRM-систем и разработки для антивируса Cylance.

Что говорят в SoftServe

В компании подтвердили, что данные слиты в результате атаки на SoftServe, которая была 1 сентября. Сейчас идет внутреннее расследование.

"Новой утечки данных не было. Это распространенная тактика в подобных случаях, цель которой запугать, чтобы требовать выкуп", – говорят в компании.