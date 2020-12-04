Компания ESET, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала отчет о трендах кибербезопасности 2021 года. В перечень хорошо известных программ-вымогателей эксперты добавили еще и угрозу утечки данных через цифровые секс-игрушки.

На этом эксперты ESET акцентировали особое внимание.

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В чем угроза

Эксперты предостерегают о возможном перехвате хакерами управления секс-игрушкой. Они добавили, что в связи с пандемией спрос на интимные девайсы существенно вырос. И на рынке постоянно появляются новые модели девайсов для секса.

Однако проведенные киберэкспертами исследования показали, что эти устройства имеют много недостатков безопасности. Поэтому несут серьезные угрозы конфиденциальности данных пользователей.

В частности, обнаруженные уязвимости могут давать возможность перехватывать информацию и удаленное управление устройствами. Также хакеры смогут получать доступ к фото, видео и другим личным данным владельцев цифровых секс-игрушек.

Эксперты говорят, что эта проблема со временем может стать действительно угрожающей.

В общем, специалисты ESET прогнозируют рост активности программ-вымогателей и атак с помощью безфайлового программного обеспечения в 2021 году.