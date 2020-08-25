СБУ разоблачила группу хакеров, которые осуществляли DDos-атаки и использовали вредоносное программное обеспечение для поражения компьютеров и получения персональных данных.

Как рассказали в СБУ, хакеры через закрытые каналы в Telegram размещали эту похищенную информацию.

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Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела, а также изъяли технику и образцы вредоносного ПО.

Операция проводилась совместно с сотрудниками киберполиции Львовской области.

Против задержанных хакеров уже возбудили уголовное производство.

Напомним, в конце июля произошла утечка данных сервиса Cloudflare. Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тысячи с доменом "ua".

Поэтому эксперты заподозрили, что это могло представлять угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов. Однако, в СБУ опасность опровергали.