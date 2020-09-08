Злоумышленники нашли способ взломать популярный мессенджер одним сообщением. WatsApp ломается и это может повлиять даже на смартфон, если пользователю послать особенный текст.

Так называемая "текстовая бомба" – это сообщение, которое, на первый взгляд, состоит из несвязного набора символов, букв и цифр. К сожалению, после отправки подобного сообщения, согласно заявлению издания WABetainfo, пользователь не сможет пользоваться мессенджером до тех пор, пока не удалит приложение и не установит его повторно.

Интересно Разработчики WhatsApp решат важную проблему мессенджера

Изучив сообщение, эксперты отметили, что оно включает обширную базу контактов в формате карточек Vcards. При этом имя каждого контакта насчитывает десятки символов, что в итоге приводит к зависанию программы.

"Текстовая бомба" содержит набор символов и контактные данные

Отмечается, что в отдельных случаях отправка уведомления может привести к зависанию и самого смартфона. При этом уязвимость актуальна как для iOS, так и для Android-устройств. Исследователи настойчиво просят не отправлять подобное сообщение ради интереса, поскольку "шутка" может привести к потере пользователем истории переписки, если он не настроил автоматическое создание резервной копии.

Также по возможности рекомендуется заблокировать контакт, который отправил такое сообщение. Примечательно, что первые упоминания подобного бага датируются еще 2017 годом. С тех пор представители WhatsApp никак не комментировали происходящее, а судя по последней уязвимости, она так и не была исправлена.