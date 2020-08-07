Компания Intel пострадала от атаки хакеров. Вследствие этого в сеть попали 20 ГБ конфиденциальной информации о продукции чипмейкера, включая неанонсированные процессоры и аппаратные уязвимости фирменного железа.

Как сообщает Apple Insider, источник, который опубликовал конфиденциальные файлы для внутреннего использования, уже заявил, что это лишь первая волна "слива" украденных данных.

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Какие важные файлы Intel попали в сеть

Архив, содержащий внутреннюю документацию компании, появился на платформе обмена секретными сообщениями. Об утечке сообщил шведский IT-консультант Тилль Котман со ссылкой на анонимный источник. В открытом доступе оказались такие данные, как пакеты исходного кода Silicon/FSP для различных платформ, обучающие видео по архитектуре Kaby Lake, файлы настройки BIOS/TXE, код BIOS для процессоров Kaby Lake, Simics Simulation для продуктов серии Rocket Lake-S, различные дорожные карты и другие документы.

Наиболее опасной утечкой, по мнению IT-экспертов, следует считать прошивку для платформы Tiger Lake – попав в руки злоумышленников, она может привести к появлению различных уязвимостей и вредоносных программ еще до поступления новой продукции в продажу.

Реакция Intel

Как утверждает издание The Register, Intel уже начала соответствующее расследование, а само содержимое указанных файлов может оказаться неактуальным. Представители компании утечку не подтвердили, но и не опровергли. По данным источников сети, "слив" данных мог произойти через закрытые базы данных для производителей ПК, но подтвержденной информации о появлении каких-либо эксплойтов, связанных с утечкой, пока нет.