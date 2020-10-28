Неизвестные хакеры смогли взломать сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. СМИ убеждают, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации о Трампе и его родных.

Однако на этом хакеры не остановились и начали угрожать Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Тим Мертоу в твиттере.

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По его словам, хакеры не смогли получить доступ к конфиденциальным данным, поскольку они там не хранятся. Сейчас штаб Трампа сотрудничает с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств атаки. Мертоу заявил, что работа сайта уже восстановлена.

Как пишет The New York Times, во время атаки, которая длилась примерно полчаса, на главной странице сайта хакеры опубликовали сообщение.

Пришло время позволить миру узнать правду. Было взломано несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам,

– говорилось в послании хакеров.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored. — Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) October 28, 2020

Атаки хакеров участились: что об этом известно

Хакерские атаки случаются в мире регулярно. Они нацелены не только на простых людей, но и на политиков, знаменитостей и всемирно известные компании.

К примеру, представители норвежского парламента сообщили, что российские хакеры совершили кибератаку на правительство страны в августе 2020 года. Она была направлена против ряда депутатов.

Азербайджанские хакеры организовали 27 сентября масштабную кибератаку на 90 новостных сайтов Армении. Это произошло в день обострения отношений между странами и начала боевых действий в районе Нагорного Карабаха.

В начале августа несколько крупных YouTube-каналов пострадали от хакерской атаки.

Больше о том, как IT-компании защититься от хакерской атаки – читайте в материале.