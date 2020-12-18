Хакеры, которых поддерживает иностранное государство, атаковали системы Министерства энергетики и Национальное управление ядерной безопасности США. Американские эксперты расследуют эти инциденты, пытаясь установить, каким образом хакерам удалось попасть во внутренние сети организаций.

Злоумышленники также заинтересовались сетями Федеральной комиссии по регулированию энергетики, национальными лабораториями Сандии и Лос-Аламоса в Нью-Мексико и Вашингтоне, управлением безопасного транспорта и отделением министерства энергетики США в Ричленде. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Polititico.

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Сейчас следователи выясняют, какую информацию удалось похитить хакерам.

Вредоносное программное обеспечение изолировали для деловых сетей, и оно не повлияло на важные функции национальной безопасности, в том числе – на Национальное управление США по ядерной безопасности,

– говорится в заявлении представителя Минэнерго Шэйлин Хайнс.

Чтобы полностью понять масштабы нанесенного ущерба экспертам могут понадобиться несколько недель.

Ранее СМИ сообщали, что хакерам удалось похитить информацию из Минфина США, а также из Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.

Предполагали, что атаку осуществили российские хакеры. Однако в Кремле это отрицали.