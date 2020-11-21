Компания HUAWEI решила расширить ассортимент компьютеров и кроме ноутбуков представила свой первый десктоп. Новинка получила более скромные характеристики, чем предполагалось.

На прошлой неделе в сети показали фотографии системного блока HUAWEI на базе оригинального китайского процессора Kungpeng, пишет sparrowsnews. Теперь же опубликовали подробные характеристики новинки.

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Что известно

По данным китайского блогера Changan Digital Jun, который опубликовал пост в социальной сети Weibo, ПК под названием HUAWEI MateStation B515 получит:

процессор Kunpeng 920 (4 или 8 ядер в зависимости от конфигурации, тактовая частота 2,6 ГГц),

8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400,

SSD-накопитель на 256 ГБ,

дискретную видеокарту Radeon R7 430.

Мощность блока питания 180 Вт. В комплекте с системным блоком покупатели получат и монитор на 28,8 дюйма с рамками шириной 5,72 миллиметра, разрешением 1920х1080 пикселей.



HUAWEI MateStation / Фото sparrowsnews

В будущем компания представит несколько модификаций с лучшими характеристиками. Сообщается о 24-ядерном CPU, сравнимом с Intel Core i9-9900K, твердотельном накопителе на 512 ГБ и графическом адаптере AMD Radeon 520. Апгрейд процессора не предусмотрен из-за формфактора, предусматривающего распайку чипа на системной плате.

Этот компьютер позиционируется как рабочая станция для государственных и корпоративных клиентов, поэтому он будет работать под управлением UOS без возможности установки Windows 10.