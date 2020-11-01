Знаменитый производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о выделении нового подразделения по разработке электрических велосипедов в отдельную компанию под названием Serial 1 Cycle.

Новый бренд тут же анонсировал свой первый продукт, который стал своеобразным посвящением культовому Harley-Davidson Serial Number One, выпущенному в 1903 году, сообщает The Verge.

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Особенности велосипеда

Дизайн новинки позаимствовал знаковые элементы старого мотоцикла бренда – белые шины, кожаную отделку седла и ручек на руле, а также гладкую черную раму. Технические характеристики велосипеда компания пока не раскрывает, но Аарон Фрэнк, один из руководителей Serial 1 Cycle, уже сообщил журналистам некоторые подробности.



Электровелосипед от Harley-Davidson

По словам топ-менеджера, велосипед получит электродвигатель, встроенный в среднюю часть рамы, и будет иметь ременной привод вместо привычной цепи. При этом включение двигателя будет происходить только после того, как владелец двухколесного транспорта начнет крутить педали. Максимальная скорость электровелосипеда составит 45 км/ч.



Дизайн электровелосипеда является посвящением первой модели бренда Harley-Davidson Serial Number One

Когда электровелосипед начнут продавать

Старт продаж оригинальной новинки запланирован на март 2021 года, цена велосипеда будет объявлена производителем позже.