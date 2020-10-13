Телеканал HBO собирается снять мини-сериал из шести серий об истории SpaceX. В основу сериала ляжет книга Эшли Вэнс "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее". Продюсером проекта выступит Ченнинг Татум.

Как сообщает Variety, часть сериала посвятят тому, как Илон Маск собрал команду инженеров для работы на тихоокеанском острове, где была построена и запущена в космос первая ракета-носитель SpaceX Falcon 1.

Не пропустите Tesla Roadster Илона Маска пролетела Марс на рекордно близком расстоянии



Запуск ракеты SpaceX Falcon 1 / Фото Wikipedia

Кто будет работать над сериалом

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Даг Джанг. Он участвовал в работе над фильмом "Star Trek: Бесконечность" (2016), а также сериалами "Банши" (2013-2016), "Под прикрытием" (2009-2010) и другими картинами.

В роли продюсера через продакшн-компанию Free Association выступает Ченнинг Татум, сыгравший в фильме "Кингсмен: Золотое кольцо" и продюсировавший "Супер Майка".

Илон Маск будет сниматься в сериале?

Источники Variety отмечают, что сам Илон Маск не будет участвовать в съемках. Исполнители главных ролей также не разглашаются.

Когда сериал выйдет на экраны?

Дата выхода сериала, как и его название, пока неизвестны.