HBO выпустит мини-сериал про SpaceX и Илона Маска
Телеканал HBO собирается снять мини-сериал из шести серий об истории SpaceX. В основу сериала ляжет книга Эшли Вэнс "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее". Продюсером проекта выступит Ченнинг Татум.
Как сообщает Variety, часть сериала посвятят тому, как Илон Маск собрал команду инженеров для работы на тихоокеанском острове, где была построена и запущена в космос первая ракета-носитель SpaceX Falcon 1.
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Запуск ракеты SpaceX Falcon 1 / Фото Wikipedia
Кто будет работать над сериалом
Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступит Даг Джанг. Он участвовал в работе над фильмом "Star Trek: Бесконечность" (2016), а также сериалами "Банши" (2013-2016), "Под прикрытием" (2009-2010) и другими картинами.
В роли продюсера через продакшн-компанию Free Association выступает Ченнинг Татум, сыгравший в фильме "Кингсмен: Золотое кольцо" и продюсировавший "Супер Майка".
Илон Маск будет сниматься в сериале?
Источники Variety отмечают, что сам Илон Маск не будет участвовать в съемках. Исполнители главных ролей также не разглашаются.
Когда сериал выйдет на экраны?
Дата выхода сериала, как и его название, пока неизвестны.