Хэллоуин 2020: Google запустил тематическую дудл-игру
Google предлагает отпраздновать Хэллоуин 2020, не выходить из дома. Для этого запустили новый интересный дудл – тематическую игру про Хэллоуин.
Игру о Хэллоуине можно испытать на стартовой странице поисковика, передает 24 канал.
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О чем дудл
В новом дудле герою нужно очистить морское дно от нечисти. главный герой – кот, одетый в скафандр и гуляющий по дну моря. Задача игрока – помочь герою расправиться с привидениями, которые на него нападают.
Дудл о Хэллоуин / скриншот
Игрок с помощью мышки, должен рисовать символы, которые и отпугивают призраков. Кстати, можно играть как со звуком, так и в беззвучном режиме.
Что известно о Хэллоуине?
Это международный праздник, особенно популярный в англоязычных странах. Правда, последние годы праздник приобретает популярность в Украине. Его ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно тогда дети наряжаются в устрашающие костюмы и ходят “колядовать” за конфеты.
В Украине в эту ночь наиболее популярны костюмированные вечеринки. В общем, отношение к этому празднику в нашей стране – довольно противоречивые. Против празднования выступает церковь. Также многие украинцы призывают не праздновать Хэллоуин, потому что это не является традиционным украинским празднованием.
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