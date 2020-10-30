Google предлагает отпраздновать Хэллоуин 2020, не выходить из дома. Для этого запустили новый интересный дудл – тематическую игру про Хэллоуин.

Игру о Хэллоуине можно испытать на стартовой странице поисковика, передает 24 канал.

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О чем дудл

В новом дудле герою нужно очистить морское дно от нечисти. главный герой – кот, одетый в скафандр и гуляющий по дну моря. Задача игрока – помочь герою расправиться с привидениями, которые на него нападают.

Дудл о Хэллоуин / скриншот

Игрок с помощью мышки, должен рисовать символы, которые и отпугивают призраков. Кстати, можно играть как со звуком, так и в беззвучном режиме.