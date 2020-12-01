Сервис поиска врача и онлайн-записи в государственные клиники helsi.me запустил фирменное приложение. Для пациентов сервис является полностью бесплатным, его уже можно загрузить.

Сейчас новое приложение дублирует функции портала Helsi.me. Что доступно пользователям поиск и запись к врачу

поиск по клиникам и конкретных услуг;

отмена записи;

поиск лекарств в ближайших аптеках;

рейтинги специалистов и отзывы пациентов;

возможность записать на прием другого человека (родственника или друга).

заполнить данные для подписания декларации по семейным врачом (однако заключить декларацию онлайн пока в Украине невозможно). В будущем разработчики Helsi хотят добавить функцию телемедицины. То есть пациент может провести консультацию с врачом, продемонстрировать симптомы и рассказать о ходе болезни. Перед приемом пациент и врач дважды получат электронное напоминание о предстоящей видеоконсультации.

Приложение helsi.me / Скриншот Где скачать Приложение доступно для скачивания на платформах: iOS

Android.