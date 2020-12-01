Медицинский сервис helsi.me запустил приложение: где скачать
Сервис поиска врача и онлайн-записи в государственные клиники helsi.me запустил фирменное приложение. Для пациентов сервис является полностью бесплатным, его уже можно загрузить.
Сейчас новое приложение дублирует функции портала Helsi.me.
Что доступно пользователям
- поиск и запись к врачу
- поиск по клиникам и конкретных услуг;
- отмена записи;
- поиск лекарств в ближайших аптеках;
- рейтинги специалистов и отзывы пациентов;
- возможность записать на прием другого человека (родственника или друга).
- заполнить данные для подписания декларации по семейным врачом (однако заключить декларацию онлайн пока в Украине невозможно).
В будущем разработчики Helsi хотят добавить функцию телемедицины. То есть пациент может провести консультацию с врачом, продемонстрировать симптомы и рассказать о ходе болезни. Перед приемом пациент и врач дважды получат электронное напоминание о предстоящей видеоконсультации.
Приложение helsi.me / Скриншот
Где скачать
Приложение доступно для скачивания на платформах:
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