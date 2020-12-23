Представили первый в мире смартфон, который поддерживает 5G и одновременно работает с черно-белым экраном, выполненный по технологии E Ink. Новинка предназначена для чтения электронных книг и документов.

Новинка оснащена 6,7-дюймовым монохромным экраном с пиксельной плотностью 300 PPI. Работает смартфон на операционной системе Android 10 со специально адаптированным интерфейсом, пишет Gizmochina.

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Что известно

Внутри – процессор Unisoc Tiger T7510. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель PowerVR GM 9444 и модем 5G с поддержкой NSA/SA.

Черно-белый смартфон / Фото Gizmochina

Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайтов, емкость флеш-накопителя – 128 гигабайтов. За питание отвечает аккумулятор на 4770 мА/ч с 18-ваттной быстрой подзарядкой.

Спереди и сзади установили одинарные камеры. Их характеристики не уточняются. Однако анонсировали возможность распознавания лиц. Кроме того, предусмотрен тыльный дактилоскопический сканер.



Черно-белый смартфон / Фото Gizmochina

Новинка ориентирована на чтение электронных книг и документов.

Цена

Приобрести необычный аппарат можно будет за 300 долларов.