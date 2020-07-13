По слухам, бренд Honor вскоре представит технологию быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Ожидается, что с новой технологией ноутбуки будут заряжаться за 30 минут на 50%.

Блогер из социальной сети Weibo под ником @Ark отметил, что в будущем игровом ноутбуке Honor с кодовым названием FRD будет использоваться адаптер питания мощностью 200 Вт. В спецификациях указано напряжение 20 В и сила тока 10 А.

Интересно Honor X10 Max: характеристики и цена смартфона-гиганта

Анонс будущих ноутбуков

16 июля Honor проведет онлайн-конференцию, в рамках которой должны показать не только новые модели Honor MagicBook Pro на платформе AMD, но и первый игровой ноутбук бренда. При этом MagicBook Pro получит зарядку на 65 Вт, а игровое решение, возможно, на 200 Вт.

Будущий игровой ноутбук Honor получит 200-ваттную зарядку

Ранее бренд Vivo iQOO представил технологию быстрой зарядки для смартфонов Super FlashCharge 120W с пиковой мощностью 120 Вт. Кроме того, Oppo анонсировала презентацию новой технологии быстрой зарядки с максимальной мощностью 125 Вт.