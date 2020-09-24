Бренд Honor представил беспроводные наушники True Wireless Stereo Earbuds. Это первый продукт экосистемы умных устройств Honor Choice, куда входят умные девайсы, созданные ведущими мировыми производителями электроники и бытовой техники.

Характеристики True Wireless Stereo Earbuds

Наушники оснащены 7-миллиметровыми динамиками из композитной диафрагмы, рассказывает 24 канал. Благодаря технологии бинауральной синхронной передачи звуковых данных обеспечивается высокое качество звука без задержек сигнала. Гаджет оборудован парой микрофонов с системой активного шумоподавления для звонков. Для связи с телефоном используется Bluetooth 5.0.

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Автономность новинки заявлена на уровне 6 часов в режиме воспроизведения музыки, до 4 часов разговоров и до 18 часов при зарядке от фирменного футляра. Кроме того, гаджет имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, сенсорный интерфейс и поддержку голосовых команд.

Фото True Wireless Stereo Earbuds

Цена True Wireless Stereo Earbuds

Honor True Wireless Stereo Earbuds появятся в продаже во всех магазинах Партнеров с 25 сентября по цене в 1100 гривен. На официальном сайте Honor наушники станут доступны для покупки с 20 октября.