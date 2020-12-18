Бренд Honor отмечает 7 лет со дня основания. Его глава Жао Мин опубликовал в сети обращение, в котором поделился планами вендора на будущее.

Жао Мин вспомнил о серьезной конкуренции на рынке смартфонов, однако она идет на пользу бренду и стимулирует его сосредоточиться на качестве продукции, сообщает Gizchina.

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Руководитель компании сообщил, что они готовят выпуск "суперфлагманский" смартфон. При этом производитель представит сразу две серии топовых устройств – Mate и P.

Глава бренда также подчеркнул, что эти устройства выйдут на "новый путь технологического развития". Именно поэтому компания ищет новых сотрудников со свежими креативными идеями и решениями.

Технические характеристики, ориентировочную дату выпуска и другие подробности об этом смартфоне пока не сообщили.

Напомним, в ноябре Huawei официально сообщила о продаже своего бренда Honor. При этом в компании остались ведущие топ-менеджеры, а президент Honor Чжао Мин занял пост главного исполнительного директора.