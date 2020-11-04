Китайский бренд Honor выпустил интересный девайс. Это новый смарт-браслет Honor Band 6. Однако, внешне он выглядит как классические умные часы.

Особенностью Honor Band 6 стал большой, почти безрамочный дисплей, передает Gizmochina.

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Что еще интересного

Новинка оснащена AMOLED-дисплеем с диагональю 1,47 дюйма. Он получил прямоугольную форму с разрешением 194x368 пикселей и имеет покрытие защитным стеклом 2.5D.

Девайс поддерживает управление жестами. С правой стороны расположена физическая кнопка, а слева можно видеть логотип бренда. Honor Band 6 также поддержку модуля NFC для бесконтактной оплаты. Правда, доступна версия и без NFC.

Honor Band 6 выглядит как смарт-часы / Фото gizmochina.com

Браслет поддерживает 10 спортивных режимов, измеряет частоту сердечных сокращений с помощью датчика Huawei TruSeen 4.0. Также девайс умеет замерять уровень насыщения кислородом крови и осуществляет мониторинг менструального цикла.

Кроме того, часы поддерживает работу с голосовым помощником. Автономность обеспечивает аккумулятор на 180 мАч, что обеспечивает до двух недель автономной работы.

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Цена

Стоимость версии Honor Band 6 без NFC составляет 37 долларов (чуть больше тысячи гривен).

Модель с модулем NFC – 43 доллара (1200 гривен).

Обе версии поступят в продажу с 11 ноября.