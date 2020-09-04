Компания Honor, которая является суббрендом корпорации Huawei, выпустила свои первые защищенные умные часы. Новинка получила название Watch GS Pro.

Как передает Gsmarena, прочность устройства соответствует военному стандарту защиты MIL-STD-810G. С часами можно плавать и даже принимать душ.

К теме Конкурент Mi Band 5: Samsung выпустил фирменный фитнес-браслет Galaxy Fit2

Что еще интересного

Часы получили круглый AMOLED-дисплей с диагональю 1,69 дюйма и разрешением 454х454 пикселей. Здесь также есть пульсоксиметр, датчик сердечных сокращений, возможность измерения уровня стресса, качества сна, а также 100 режимов тренировки.

Также с помощью часов можно управлять камерой и музыкой, а также есть поддержка звонков через Bluetooth 5.1.

Время автономной работы Watch GS Pro составляет до 25 суток, но при условии активации режима низкого энергопотребления. Если же пользоваться устройством в активном режиме с активированным GPS, то батареи хватит на 2 дня.

Интересно Realme Watch: новые умные часы по цене фитнес-трекера

Цена

Смарт-часы можно приобрести в синем, черном и белом цветах. Стоимость Watch GS Pro составляет 250 евро (8 200 гривен).