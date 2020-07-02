Honor X10 Max: характеристики и цена смартфона-гиганта
Как и было анонсировано, 2 июля бренд Honor представил один из крупнейших своих смартфонов – модель Honor X10 Max. Новинка стала первым в мире фаблетом (нечто среднее между смартфоном и планшетом) с поддержкой 5G и с диагональю более 7 дюймов.
Как стало известно 24 каналу, новинка получила диагональ 7,09 дюйма и безрамочный дисплей с небольшим вырезом под селфи-камеру.
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Характеристики
Honor X10 Max оснащен матрицей RGBW, что обеспечивает на 70% большую яркость по сравнению с обычными матрицами IPS. Это также обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3.
Honor X10 Max: один из крупнейших смартфонов бренда / Скриншот
Сканер отпечатков пальцев разместили на боковой грани. Толщина смартфона небольшая – 8,3 мм. Как мы уже упоминали, здесь предусмотрен модем 5G, а также модуль NFC для бесконтактной оплаты.
Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 800. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.
Основная камера – сдвоенная с модулями на 48 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
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Цена
- Базовая модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 270 долларов (7 300 гривен).
- Модификация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 300 долларов (8 100 гривен).
- Топовый вариант (8/128 ГБ) оценили в 355 долларов (9 600 гривен).