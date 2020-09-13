Во Франции 68 представителей местных властей, среди которых мэры 11 крупных городов, требуют от правительства ввести запрет на технологию связи 5G. Они требуют провести "демократические дебаты" по использованию этой технологии.

Среди глав городов против 5G выступили, в частности, мэры Бордо, Лиона и Марселя. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

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Почему французские мэры не хотят внедрения 5G

По их мнению, пока не существует убедительных исследований влияния технологии на окружающую среду и здоровье людей.

В своей "дорожной карте" правительство определило 5G стратегическим вопросом Франции и решило, что распределение частот между телекоммуникационными операторами для его внедрения начнется в сентябре 2020 года.

Мэры считают, что внедрение 5G нанесет дополнительное негативное воздействие на окружающую среду. Ведь оно потребует установки нового оборудования и приведет к росту обмена данными – а значит и к большему использованию электроэнергии и, соответственно, ресурсов.

Но это решение не сопровождалось оценками влияния технологии на климат и окружающую среду и не было обсуждено публично. И выбор этот должен быть не за операторами и даже не специалистами, а за всеми гражданами, чтобы решить демократическим путем, что внедрять, а что – нет,

– говорится в заявлении.

В то же время, по оценкам правительства Франции, внедрение 5G может принести экономике страны более двух миллиардов евро. Речь идет о доходе от продажи частот компаниям. В соседних Италии и Германии, к примеру, продажа частот принесла по 6,5 миллиарда евро каждой.

Обратите внимание! В Украине не все положительно воспринимают введение 5G. Распространяются фейки, что COVID-19 передается через сигнал 5G. Также люди считают, что 5G вреден и даже передает онкологические заболевания. Больше о том, почему все не так страшно – читайте здесь.

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Что такое 5G? Это новый стандарт мобильной связи, который использует несколько диапазонов радиоволн разной длины. За счет этого скорость 5G в несколько раз превышает нынешний 4G. Главные сферы применения новой технологии – так называемый интернет вещей и сверхбыстрая связь на коротких расстояниях. Активная разработка 5G началась в 2008 году, но запуск первой 5G-сети состоялся в конце 2018 – начале 2019 года в Южной Корее, а впоследствии – и в США. Новая технология доступна в 37 странах мира, но общенациональной сети нет ни в одной из них.

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