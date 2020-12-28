Председатель правления HTC Шер Ванг анонсировала новые продукты компании. В частности рассказала о планах по выводу на рынок передовых продуктов, которые, как ожидается, помогут улучшить финансовое положение.

Сейчас компания разрабатывает несколько смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения. Свой первый аппарат с поддержкой 5G – U20 – HTC показала еще летом. В дальнейшем именно эти технологии мобильной связи должны помочь HTC нарастить продажи смартфонов, пишет Taipei Times.

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Что еще готовит компания

Еще одной анонсированной новинкой являются гаджеты виртуальной реальности (VR). Госпожа Ванг отметила, что эти продукты удивят потребителей. К сожалению, деталей она не раскрыла.

Ранее смартфоны тайваньской компании HTC пользовались большой популярностью. Однако сейчас она находится в тяжелом финансовом положении. Выручка сокращалась на протяжении практически всего 2020 года. Только в ноябре был зафиксирован совсем незначительный рост дохода – на 0,96 процента в годовом исчислении. В целом, за 11 месяцев 2020-го зафиксировано падение продаж примерно на 45 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.