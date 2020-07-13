В рамках специального мероприятия Huawei и китайский автопроизводитель BYD объявили о выпуске первого в мире автомобиля под управлением операционной системы HarmonyOS. Кроме того, это еще и первая коммерческая модель на базе платформы Huawei HiCar, что является более продвинутым вариантом Android Auto от Google и CarPlay от Apple.

Первым автомобилем под управлением HarmonyOS стал новый BYD Han с поддержкой сетей пятого поколения, сообщает gizmochina.

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Это первое транспортное средство, в котором используется платформа Huawei HiCar. В отличие от Android Auto и CarPlay, которые предоставляют доступ к приложениям только через мультимедийную консоль авто, новая система позволяет удаленно через смартфон управлять различными функциями. Например, с помощью мобильного устройства можно разблокировать и заблокировать двери, поднять и опустить стекло, контролировать климат и выполнять другие действия.



BYD Han – первая модель под управлением HarmonyOS

В будущем система HiCar будет доступна на более чем 120 моделях автомобилей от более чем 30 различных автопроизводителей, включая Audi, BYD, GAC и BAIC.

Huawei P40

В честь анонса BYD Han компания Huawei также показала специальную версию флагманского смартфона P40.



Специальная версия смартфона Huawei P40

На его тыльной стороне изображен электрокар, а в прошивке установлена соответствующая программа для управления автомобилем. О других изменениях в устройстве не сообщается. Цены электрокара и смартфона не объявлены.