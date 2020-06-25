Новые беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i поступили в продажу в Украине. Среди важных характеристик – технология активного подавления шума.

Как рассказали 24 каналу в пресс-службе Huawei, новинка появилась в продаже 25 июня.

К теме Беспроводные наушники Sony 1000XM4 получили улучшенные функции искусственного интеллекта: характеристики

Цена

Рекомендованная стоимость Huawei Freebuds 3i на украинском рынке – 2 999 гривен.

Новинку можно приобрести в двух цветах:

Черный (Carbon Black)

Белый (Ceramic White).

Чем интересны наушники

Huawei Freebuds 3i оснащены тремя микрофонами (двумя внешними и одним внутренним). Это позволяет наслаждаться музыкой, а также общением. Внешние микрофоны приглушают посторонний шум, а внутренний микрофон обнаруживает другие шумы для максимального подавления.

Наушники могут присоединиться к смартфону автоматически сразу, как пользователь открывает кейс. Предварительно нужно лишь нажать на pop-up окно на экране смартфона.

Чтобы управлять музыкой или звонками – нужно дважды постучать по наушнику. Для активного шумоподавления нужно нажать и удерживать наушник.

Интересно AirPods 3: инсайдер рассказал детали о новом поколении наушников Apple

Если пользователь вынимает наушники из ушей – воспроизведение музыки останавливается, и снова продолжается, когда девайс снова в ухе.

Наушники могут проработать до 3,5 часов при воспроизведении музыки. А с помощью кейса автономность можно увеличить до 14,5 часов.