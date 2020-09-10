Компания Huawei выпустила первые в мире TWS-наушники с интеллектуальной системой динамического шумоподавления. Также Huawei FreeBuds Pro отличается минималистичным дизайном.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-служба Huawei.

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Что интересного

Huawei FreeBuds Pro имеют функцию определения положения наушников.

В ветрозащитной конструкции отсутствуют отверстия для звукоприемника, это позволяет снизить шум ветра. Поэтому пользователям не помешает внешний шум даже во время ходьбы, бега или езды на велосипеде.

В Huawei FreeBuds Pro можно включать активное шумоподавление, регулировать громкость, отвечать на звонки, а также воспроизводить и переключать песни.

Наушники поддерживают новую функцию Dynamic EQ Adjustment, которая использует данные из внутреннего микрофона, чтобы автоматически оптимизировать звук для конкретного типа уши пользователя.

Двойные микрофоны, расположенные снаружи и внутри могут автоматически переключаются между тремя режимами шумоподавления.

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При активным шумоподавлением заряда аккумулятора хватает на 4,5 часа, с выключенной функцией – на 7 часов без подзарядки в кейсе.

Цена

Рекомендованная стоимость Huawei FreeBuds составляет 200 евро (6700 гривен).