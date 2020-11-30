Китайская компания Huawei, чей мобильный бизнес резко пошел на спад под влиянием американских санкций, готовит к выпуску новый динамик с интеллектуальным голосовым ассистентом.

Недавно вышла смарт-колонка Huawei Sound, которая получила акустическую систему Devialet с четырьмя динамиками. Как теперь сообщают источники, к выпуску готовится динамик Sound Pro, пишет gizchina.

Интересно Очень актуальный девайс: грелка для рук от Xiaomi, которая может быть павербанком

Что известно

Новое устройство также будет оснащено аудиосистемой Devialet, но ее характеристики улучшатся. В частности, может возрасти количество излучателей, благодаря чему устройство будет обеспечивать еще более реалистичное звучание.



Новая колонка от Huawei / Фото Huawei

Как и базовая версия Huawei Sound, новинка будет оборудована адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Технология NFC мгновенно подключит смартфон к колонке.

На динамиках Huawei установлен голосовой ассистент Xiaoyi AI. В верхней части корпуса имеются сенсорные кнопки управления с подсветкой.