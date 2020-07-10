Huawei представила в Украине свой гибкий смартфон Huawei Mate Xs. Мировой анонс состоялся гораздо раньше. Сначала компания не планировала выпускать новинку для украинского рынка, но, прислушавшись к запросу украицев, все же привезла уникальную новинку.

На онлайн-презентации Huawei Mate Xs побывал и 24 канал. Сейчас новинку можно предварительно заказать. А официальные продажи стартуют 24 июля.

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Чем интересен

Вид. В первую очередь дизайном. Усовершенствованный шарнирный механизм сделан из металла на основе циркония, что обеспечивает сгибание смартфона на 180 градусов.

В сложенном виде Huawei Mate Xs выглядит как обычный смартфон с диагональю 6,6 дюйма. А в развернутом он становится 8-дюймовым планшетом. Смартфон оснащен Quad-камер SuperSensing Leica, расположенной вдоль боковой панели смартфона. Блок состоит из 40-мегапиксельной основной камеры, 16-мегапиксельной ультраширокоугольной, 8-мегапиксельной телефотокамеры и модуля 3D Depth Sensing.

В сложенном виде Huawei Mate Xs выглядит как обычный смартфон / Пресс-служба Huawei

Кстати, здесь есть интересная функция Mirror Shooting с поддержкой двойного экрана. Это позволяет объекту съемки и фотографу одновременно просматривать изображение.

Технические характеристики. Huawei Mate Xs работает на базе процессора Huawei Kirin 990 5G. За графику отвечает 16-ядерный графический процессор Mali-G76.

Смартфон поддерживает многооконный режим Multi-Window, который позволяет одновременно использовать два приложения. Кроме того, пользователи могут запустить третье приложение с помощью функции Floating Window.

В развернутом состоянии Huawei Mate Xs – это уже планшет / Пресс-служба Huawei

Интерфейс здесь EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project. Он поддерживает функцию Multi-screen Collaboration (совместная работа на нескольких экранах), которая позволяет управлять системами нескольких устройств Huawei с одного экрана.

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Цена

Рекомендованная стоимость Huawei Mate Xs в Украине составляет 69 999 гривен.