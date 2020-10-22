Компания Huawei презентовала новую серию флагманских смартфонов Huawei Mate40. Топовая модель Mate40 Pro получила ряд заметных улучшений в сравнении с предыдущим поколением. Новинку оснастили свежим процессором Kirin 9000, изогнутым pOLED-дисплеем, а также фотосенсором от Sony.

В новой модели производитель избавился от "челки", разместив двойную фронтальную камеру и все датчики в небольшом вырезе в углу, сообщает 4PDA. Смартфон умеет не только узнавать владельца по лицу, но также поддерживает функцию интеллектуальной активации Always On Display: информация на выключенном экране отображается, только если на него смотрит человек.

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Особенности Huawei Mate40 Pro

Дисплей

Смартфон получил изогнутый по бокам 6,76-дюймовый Flex OLED-дисплей с разрешением 2772х1344 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц с возможностью динамической регулировки в зависимости от активного контента. В обычном Mate40 установлен 6,5-дюймовый экран с разрешением 2376х1080 пикселей с меньшим изгибом по бокам.





Huawei Mate40 Pro получил pOLED-дисплей размером 2772х1344 пикселей / Фото 4PDA

Камеры

На тыльной стороне разместился целый блок основной камеры с тремя модулями и лазерным автофокусом. Для обычных фотографий предусмотрен 50-мегапиксельный 1/1,28-дюймовый RYYB-сенсор Sony IMX700. Для видео и ультраширокоугольных снимков – 20-мегапиксельный сенсор IMX718 с автофокусом и технологией исправления дисторсии. А для съемки на больших расстояниях имеется 12-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Обычный Huawei Mate40 получил такую же основную камеру на 50 Мп, но ультраширокоугльный модуль имеет разрешение 16 Мп, а телеобъектив – 8 Мп и 3-кратное оптическое приближение.

Видеорежим

Во время съемки видео смартфон автоматически понимает, от какого источника нужно записывать звук, и усиливает его, а все посторонние заглушает. Появилась функция отслеживания автофокуса, когда камера путем приближения и удаления самостоятельно удерживает объект съемки в центре кадра. Фронтальная камера понимает, когда в кадре появляются несколько человек, и автоматически переключается на ультраширокоугльную линзу.





Камера нового Mate40 Pro обещает качественные фото и видео / Фото 4PDA

Процессор

Внутри установлен новейший флагманский процессор Kirin 9000, выполненный по передовому 5-нанометровому техпроцессу. В его состав входит одно сверхмощное ядро Cortex-A77, которое работает на частоте до 3,13 ГГц, три производительных ядра Cortex-A77 с частотой 2,54 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой 2,04 ГГц. За графику отвечает 24-ядерный видеоускоритель Mali-G78. Смартфон также получил 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель на 256 ГБ стандарта UFS 3.1.

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Батарея

За автономность Mate40 Pro отвечает аккумулятор емкостью 4400 мач. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и 50-ваттную беспроводную. Кроме того, предусмотрена возможность подзарядки от смартфона других устройств, поддерживающих режим бесконтактной зарядки: достаточно положить их на заднюю крышку гаджета.

Из других особенностей новинки стоит отметить наличие стереодинамиков, линейного вибромотора для более качественной тактильной отдачи, подэкранного сканера отпечатков и защиты от воды по стандарту IP68.