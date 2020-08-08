Компания Huawei представила в Украине новую серию доступных ноутбуков Huawei MateBook D. Они получили оригинальный дизайн, легкий корпус и высокую производительность.

24 канал также следил за презентацией, поэтому расскажем об интересных фишках новинки.

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Дизайн

Устройства отличаются размерами – 14 и 15,6 дюйма в диагонали. Дисплей Huawei MateBook D 14 обрамлен тремя ультратонкими рамками толщиной всего 4,8 мм, а Huawei MateBook D 15 – толщиной 5,3 мм. Соотношение экрана к корпусу составляет 84% (Huawei MateBook D 14) и 87% (Huawei MateBook D 15). Легкие ноутбуки имеют изящный дизайн.

Обе модели получили антибликовый IPS-экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD. Максимальный угол раскрытия – 178 градусов.

Производительность

Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15 оснащены 12-нм мобильным процессором AMD Ryzen 5 3500U. Встроенный графический процессор здесь – AMD Radeon Vega 8.

Важно, что ноутбуки оснащены эффективной системой охлаждения – вентилятором Huawei Shark Fin. Huawei Shark Fin Fan 2.0 оптимизирует воздушный поток для быстрого охлаждения и высокой производительности ноутбука.

Huawei MateBook D 14 также обеспечивает длительное время автономной работы – до 9,5 часов воспроизведения видео.

Еще одна интересная фишка – размещение фронтальной камеры. Ее разместили в клавиатуре, поэтому при необходимости камеру можно вывести или спрятать. Кстати, здесь есть сканер отпечатков пальцев – его разместили на кнопке для включения.

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Новая серия Huawei MateBook D поддерживает функцию Huawei Share. Это дает возможность ноутбуку и смартфону делить один дисплей, на котором пользователи могут перетаскивать файлы с одного пользовательского интерфейса в другой и просматривать контент смартфона непосредственно на ноутбуке.

Цена

Обе модели поступят в продажу 14 августа. Два ноутбука будут представлены в цвете Space Grey (серый).

Рекомендованная цена на Huawei MateBook D 15 (8ГБ+256ГБ) – 15 999 гривен.

Стоимость Huawei MateBook D 14 (8ГБ+512ГБ) будет стоить 17 999 гривен.

При этом при покупке ноутбуков с 14 до 30 августа пользователь получит беспроводные наушники Freebuds 3i в подарок.