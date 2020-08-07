Компания Huawei провела в Украине онлайн-презентацию и показала ряд новых продуктов. Больше всего внимания привлекает новый флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro с оригинальным дизайном.

В презентации принимал участие и 24 канал, мы тоже следили за новинками в онлайн-режиме.

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Дизайн

Ноутбук получил 13,9-дюймовую LTPS-панель. Он поддерживает разрешение до 3K (3000x2000) и 100% цветовой гаммы sRGB. Дисплей поддерживает 10-точечный мультитач и скриншот с помощью жеста.

MateBook X Pro доступен в цветах Space Grey и Emerald Green (изумрудно-зеленый). Это очень компактное устройство – толщина флагмана 14,6 мм и вес 1,33 кг.

Он получил очень тонкие рамки, поэтому соотношение экрана к корпусу составляет 91%. Еще одно свежее решение – нетрадиционное соотношение сторон экрана – 3:2. В компании говорят, что он гораздо удобнее и в работе с офисными программами, и при создании контента.

Производительность

Huawei MateBook X Pro работает на базе процессоров Intel Core i7-10510U и i5-10210U 10-го поколения. Устройство оснащено NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти.

В ноутбуке установлено интеллектуальную систему, которая динамично переключается между активным и пассивным режимами для эффективного и бесшумного охлаждения.

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Два вентилятора Huawei Shark Fin Fans 2.0 работают гораздо эффективнее. В новом MateBook X Pro также внедрен интеллектуальный мониторинг температуры системы в режиме реального времени.

Новый MateBook X Pro оснащен мощной батареей 56 Вт⋅год, что обеспечит до 13 часов работы без подзарядки. Модель оснащена портативным адаптером Type-C, поэтому не нужно брать с собой несколько зарядных устройств.

Интересная функция Multi-screen Collaboration обеспечивает бесперебойную совместную работу ноутбука и смартфона. Эта функция позволяет выводить изображение с экрана смартфона непосредственно на ультрабук, а также запускать приложения и передавать файлы между устройствами, просто перетаскивая их.



Ноутбук Huawei MateBook X Pro / Пресс-служба Huawei

MateBook X Pro получил оригинальное решение относительно камеры – ее разместили в клавиатуре, и при необходимости ее можно выдвинуть или спрятать. Также здесь есть сканер отпечатков пальцев.

Цена

Huawei MateBook X Pro оценили в 50 тысяч гривен. Старт продаж – 14 августа.