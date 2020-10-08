Huawei MatePad T10 i MatePad T10s: в Украине анонсировали недорогие, компактные планшеты
Компания Huawei провела в Украине презентацию и анонсировала ряд новых продуктов. Среди них и новые планшеты Huawei MatePad T10 i Huawei MatePad T10s. Они отличаются небольшими размерами и весом, а также доступной стоимостью.
За презентацией следил 24 канал, поэтому дальше расскажем самое интересное о новинках.
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Дизайн
Оба планшета получили тонкие и легкие корпуса с закругленными краями. Вес планшетов – 450 граммов. При этом MatePad T10s имеет металлический корпус и усиленные края для дополнительной устойчивости к ударам. А модель MatePad T10 получила металлическую заднюю крышку корпуса.
Huawei MediaPad T10 оснащен HD-экраном с диагональю 9,7 дюйма и соотношением сторон 16:10. Здесь есть два больших динамика, обеспечивающие высокое качество звука.
Huawei MatePad T10 i Huawei MatePad T10s получили легкие и прочные корпуса / Фото прессслужба Huawei
Модель Huawei MatePad T10s получила 10,1-дюймовый Full HD IPS-экран с разрешением 1920Х1200. Здесь предусмотрена фирменная технология улучшения изображения Huawei ClariVu, что оптимизирует передачу цветов, их яркость и насыщенность.
MatePad T10s также получил два высокоамплитудных динамика от Harman Kardon.
Производительность
Обе новинки работают на базе 8-ядерного процессора Kirin 710A в сочетании с фирменным интерфейсом EMUI 10.1. Оба планшета оснащены батареей емкостью 5100 мач.
Полезные фишки
В них предусмотрен APP Multiplier-режим, который позволяет разделить экран на две части и открыть на них два разных окна одного приложения.
Еще одна интересная функция – Huawei Share. Она позволяет одним касанием подключить планшет к другим приборам Huawei и переслать фото и видео со скоростью до 150 Мбит/сек.
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Обе новинки получили функцию защиты глаз Eye Comfort, сертифицированный TÜV Rheinland. Он уменьшает вредное ультрафиолетовое излучение и нагрузку на глаза при длительном использовании планшета.
Также предусмотрен детский режим Kids Corner – предназначен для обучения и развлечений с расширенными настройками родительского контроля.
Цены
Новые Huawei MatePad T10 i Huawei MatePad T10s поступят в продажу уже 12 октября.
- Рекомендуемая стоимость Huawei MatePad T10 – 4 799 гривен.
- Huawei MatePad T10s можно будет купить за 5 999 гривен.