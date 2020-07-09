Великобритания может прекратить использование оборудования Huawei в своей сети 5G уже в этом году. Основанием для этого названы проблемы с безопасностью.

Издание The Guardian отмечает, что премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) намерен внести существенные изменения в политику государства по данному вопросу после того, как Центр правительственной связи пересмотрел риски, связанные с китайской компанией.

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Почему Великобритания исключит Huawei из 5G сети

Предполагается, что в отчете GCHQ для Джонсона сказано, что санкции США в отношении Huawei заставят китайскую компанию использовать "ненадежные" технологии.

Ранее Великобритания была лояльной к Huawei и приняла решение предоставить Huawei ограниченную роль в британской сети 5G. Именно этот шаг вызвал напряженность в отношениях между Лондоном и Вашингтоном в последние несколько месяцев.

Huawei "забанили" в США

На прошлой неделе Федеральная комиссия по связи США выпустила пресс-релиз, в котором объявила Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE) и их дочерние предприятия угрозами национальной безопасности. Отныне американским компаниям запрещено покупать оборудование Huawei и ZTE.

Федеральная комиссия отмечает, что обе компании имеют тесные связи с Коммунистической партией и военным аппаратом Китая. Кроме того эти компании подчиняются китайскому законодательству, а это может обязать их сотрудничать с разведывательными службами страны.

Запрет на сотрудничество с Huawei и ZTE комиссия по связи выписала еще в ноябре 2019 года. Все это время продолжалось расследование. Теперь же ведомство окончательно выразило свою позицию.