Мы уже неоднократно писали какой серьезный удар нанесли санкции США против китайского производителя Huawei. Неудивительно, что компания пытается найти пути, чтобы обойти эти ограничения.

В частности, из-за санкций Huawei была вынуждена отказаться от использования своих фирменных чипов Kirin. Как говорят аналитики, модель Kirin 9000 представлена ​​вместе с флагманским смартфоном Mate40, будет последним процессором этой серии.

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Однако, как передает Financial Times, китайский производитель готовится обойти американские санкции.

Детали

Как говорят источники, Huawei работает над запуском собственного завода по производству микроконтроллеров на территории Шанхая. Напомним, санкции США запрещают производителю использовать американское программное обеспечение или оборудование без лицензии Министерства торговли США.

Из-за этого компании придется полностью перейти на собственные разработки. Управлять новым заводом будет Шанхайский центр исследований и разработок IC.

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Инсайдеры также говорят, что сначала Huawei начнет осваивать чипы, изготавливаемые по 45-нанометровому процессу. А дальше перейдет на 28-нанометровый процесс. Эти процессоры могут использоваться в разумных телевизорах и гаджетах интернета вещей.

К 2022 году ожидается переход на 20-нанометровую платформу с поддержкой сетей пятого поколения 5G.