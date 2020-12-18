Китайская компания Huawei провела конференцию разработчиков и представила работу бета-версии операционной системы HarmonyOS 2.0. Также производитель назвал первый смартфон, который будет работать на базе этой ОС.

В общем, в компании планируют, что вскоре HarmonyOS 2.0 заменит Android на своих смартфонах, сказано на huaweicentral.com.

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Что за смартфон

Во время конференции производитель назвал первый смартфон Huawei, которым будет управляться Harmony OS 2.0. Это будет модель Huawei P50. Установленную из коробки HarmonyOS получит вся соответствующая линейка.

Huawei должна представить новинку в первом квартале 2021 года.

О предстоящей новинке Huawei P50 пока известно немного. По слухам, новинка получит камеры с жидкостными линзами, благодаря чему должен происходить очень быстрый фокус.

В Huawei также отмечают, что в следующем году HarmonyOS будет установлена на более 100 миллионов гаджетов. На собственную ОС должны перевести и уже выпущенные девайсы.

Напомним, Huawei пришлось искать замену Android после того, как США ввела санкции. Из-за черного списка американские компании могут сотрудничать с китайским производителем лишь после того, как получат специальное разрешение.