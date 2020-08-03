Параллельно с развитием Android-оболочки EMUI 11 компания Huawei активно работает над следующей версией собственной операционной системы HarmonyOS. Представители вендора пообещали пользователям реализовать ряд полезных функций и оригинальных технологий для каждой платформы, и уже назвали дату презентации обеих программных новинок.

Официальный тизер с анонсом предстоящего мероприятия вендор опубликовал в социальной сети Weibo, сообщает Gizchina.

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По заявлению представителей бренда, в 2020 году основной акцент в мобильном сегменте сделан на поддержке 5G-сетей и технологий искусственного интеллекта.



Тизер Huawei

Какой будет ОС от Huawei

Компания отметила, что HarmonyOS позволит "стереть грань между разными платформами". Операционная система будет позиционироваться как универсальное решение для персональных компьютеров, умных часов и даже автомобилей.

В ходе презентации, которая пройдет с 10 по 12 октября 2020 года, Huawei также планирует представить новую версию мобильной экосистемы HMS, которая охватывает сразу семь ключевых областей: приложения, графику, медиа, искусственный интеллект, безопасность, систему и умные терминалы.