Huawei объявила дату анонса HarmonyOS 2.0 и EMUI 11
Параллельно с развитием Android-оболочки EMUI 11 компания Huawei активно работает над следующей версией собственной операционной системы HarmonyOS. Представители вендора пообещали пользователям реализовать ряд полезных функций и оригинальных технологий для каждой платформы, и уже назвали дату презентации обеих программных новинок.
Официальный тизер с анонсом предстоящего мероприятия вендор опубликовал в социальной сети Weibo, сообщает Gizchina.
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По заявлению представителей бренда, в 2020 году основной акцент в мобильном сегменте сделан на поддержке 5G-сетей и технологий искусственного интеллекта.
Какой будет ОС от Huawei
Компания отметила, что HarmonyOS позволит "стереть грань между разными платформами". Операционная система будет позиционироваться как универсальное решение для персональных компьютеров, умных часов и даже автомобилей.
В ходе презентации, которая пройдет с 10 по 12 октября 2020 года, Huawei также планирует представить новую версию мобильной экосистемы HMS, которая охватывает сразу семь ключевых областей: приложения, графику, медиа, искусственный интеллект, безопасность, систему и умные терминалы.