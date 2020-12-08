Компания Huawei открыла свой новый магазин в городе Чэнду в Китае. Это третий флагманский магазин Huawei, открытый в 2020 году. При этом здесь помогать посетителям будет виртуальный помощник AR Panda.

Поэтому в этом магазине AR Panda от Huawei может работать в качестве консультанта, знакомя с различными продуктами Huawei и проводя вас по магазину.

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Что еще интересного в магазине

Кроме покупки новых продуктов, магазин Huawei предлагает пользователям испытать новые умные продукты и товары. Это, к примеру, очистители воздуха, пылесосы, умные шкафы для обуви и другие устройства умного дома.

Инновационный магазин Huawei / Фото huaweicentral.com

Также пользователям предлагают набор аксессуаров других брендов в сочетании с облачными сервисами.

Как утверждают источники, санкции со стороны США заставили Huawei увеличить свое присутствие в Китае. Поэтому производитель решил открыть новые розничные магазины, чтобы увеличивать объем продаж.