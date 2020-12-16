Компания Huawei открыла лабораторию Health Lab в китайском городе Сиань. Здесь будут разрабатывать инновационные устройства для занятий спортом и отслеживания здоровья. В частности, здесь будут тестировать умные нательные устройства компании.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Huawei в Украине.

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Да, инженеры лаборатории применяют более 10 тестов на надежность. Только те гаджеты, которые успешно прошли все испытания, выходят на рынок и становятся доступными для пользователей.

Для имитации различных сценариев тренировок используются более 20 профессиональных исследовательских установок. На основе собранных данных специалисты Huawei оптимизируют алгоритмы, что анализируют качество тренировок и отслеживают состояние здоровья пользователей.

В лаборатории работают более 40 исследователей, разработчиков и тестировщиков.



Лаборатория Huawei Health Lab

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Из интересных фактов, исследователи лаборатории разработали систему сбора данных о состоянии здоровья бегунов. Для этого использовали профессиональную беговую дорожку с функцией измерения давления стопы на поверхность, кардиомаской, поясом-пульсометром и системой распознавания позы.

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Так специалисты смогли отслеживать максимальное потребление кислорода, технику бега, частоту сердечных сокращений и количество калорий, сожженных во время тренировки.

В лаборатории собрали специалистов из разных отраслей, в частности тренеров и преподавателей физкультуры, медиков, которые специализируются на реабилитации спортсменов, разработчиков программного обеспечения и алгоритмов, биоинженеров, специалистов по проектированию конструкций и инженеров-тестировщиков.