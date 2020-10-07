Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) провело онлайн-презентацию и показало несколько интересных продуктов. Среди них и новый смартфон среднего уровня Huawei P smart 2021.

За презентацией следил и 24 канал, поэтому можем рассказать обо всех интересных фишках новинки.

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Дизайн

Huawei P smart 2021 получил 6,67-дюймовый дисплей Full HD с разрешением 2400x1080. Смартфон получил несколько удлиненную форму, что повышает ее эргономику. Сканер отпечатков разместили на боковой панели – одно из самых комфортных мест размещения. Также производитель заявляет о сверхбыстром срабатывании сканера – 0,3 с.

Автономность

Батарею можно считать весомым преимуществом Huawei P smart 2021. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Производитель гарантирует до 35 часов просмотра видео.

Более того, здесь предусмотрена технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Это обеспечивает быструю подзарядку смартфона – через 10 минут подзарядки смартфон способен проработать до двух часов.

Камеры

Камеры тоже можно считать преимуществом этого смартфона, ведь всем известно, что Huawei умеет создавать камерофоны.

главный модуль камеры имеет разрешение 48 Мп.

ультраширокоугольный с разрешением 8 Мп и углом обзора 120 градусов

2-мегапиксельный датчик для портретных фото

2-мегапиксельной для макросъемки.

Huawei P smart 2021 получил функцию ночной фотосъемки. Возможность многокадрового шумоподавления позволяет делать четкие фотографии с меньшим уровнем шума даже в очень темных условиях.



Новый середнячок Huawei P smart 2021 / Фото пресс служба Huawei

Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Она также поддерживает функцию бьютификации на основе искусственного интеллекта.

Производительность

Huawei P smart 2021 работает на базе фирменного процессора Kirin 710A в паре с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Смартфон работает под управлением интерфейса EMUI 10.1 на базе Android.

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Цена

Huawei P smart 2021 можно будет заказать в Украине в трех цветах:

Зеленый (Crush Green),

Золотистый (Blush Gold),

Черный (Midnight Black).

Он поступит в продажу 9 октября по рекомендованной стоимости 6 499 гривен.

При этом, если заказать смартфон с 9 до 18 октября, то можно в подарок получить беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i.