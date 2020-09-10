На конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2020 компания Huawei представила обновление фирменной оболочки EMUI. Одиннадцатая версия содержит множество новых функций и улучшений.

Дизайн

Пользователи смартфонов под управлением EMUI 11 могут настроить режим Always On Display, выбрав из нескольких оформлений и отредактировав анимированные элементы. Можно загрузить на экран и собственное изображение, и GIF, сообщает 24 канал.

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Изменения коснулись и стандартного приложения "Галерея". Разработчики вынесли поисковую строку из иконки, добавили новый жест для переключения между режимами просмотра "Месяц" и "День", настроили сортировки фотографий во вкладке "Альбомы" и оптимизировали движок анимации.

Еще EMUI 11 научилась синхронизировать вибрацию устройства со звуком рингтона, а также отображать анимированные значки Live Icons в различных элементах системы и стандартных приложениях.

Особое внимание уделили анимациям: Huawei провела исследование, в котором отслеживала движение глаз пользователей при взаимодействии со смартфоном. На основе этого компания разработала новую анимацию перехода.

Функции

Функция Smart Multi-Window позволяет настраивать размер всплывающих окон приложений и сворачивать их, когда они не используются. Все скрытые программы отображаются в специальной боковой панели. На Huawei Mate X и планшетах компании разрешается открывать несколько окон одновременно.

Multi-Screen Collaboration 3.0 теперь реализует стриминг на подключенный компьютер до трех мобильных приложений одновременно, прием с ПК звонков, а также использование смартфона как сканер документов.

Пользователь сможет выводить на экран компьютера приложения

Обновление затрагивает фирменное приложение для видеозвонков MeeTime и голосового помощника Celia: Huawei внесла незначительные улучшения в их работу.

Конфиденциальность

В строке состояния системы отныне отображается значок, когда любое из приложений использует камеру, микрофон или GPS устройства. Появилась и функция предотвращения доступа к микрофону и камеры для фоновых приложений.

Появился новый вариант доступа приложений к ресурсам смартфона: помимо выдачи полного разрешения и разрешения только при активной работе приложения, пользователь может выдать санкцию на доступ только на один раз. Такая же фишка есть в стоковом Android 11.

"Галерея" в EMUI 11 умеет удалять метаданные EXIF ​​из фотографий и содержит скрытый альбом для хранения частных изображений. Скрытые заметки можно хранить и в приложении Huawei Notes.

Доступность

С 10 сентября Huawei запускает открытое бета-тестирование EMUI 11 для 10 моделей устройств, включая Huawei P40, Mate 30 и MatePad Pro. Полный список смартфонов и планшетов, которые получат обновление до последней версии оболочки, пока не раскрывается.