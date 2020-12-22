Китайская компания Huawei официально презентовала свои новые смарт-телевизоры линейки Smart Screen S. Это модели S-серии с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, а также серия Smart Screen S Pro с размерами диагонали 65 и 75 дюймов.

Все модели линейки получили разрешение 4K, 92% охвата цветового пространства DCI-P3, сообщает Gizmochina.

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Что еще известно

Большинство моделей получили частоту обновления 120 Гц. Исключением стал лишь 55-дюймовый Smart Screen S, который будет доступен в версии с частотой обновления изображения 60 Гц.



Телевизоры Huawei Smart Screen S / Фото gizmochina.com

Все телевизоры имеют по 3 ГБ оперативной памяти, процессор Honghu 818, 4 динамика суммарной мощностью 40 Вт. Телевизоры работают на базе операционной системы HarmonyOS 2.0.

Кстати, 75-дюймовая модель Smart Screen S Pro оснащена 13-мегапиксельной камерой, а также 32 ГБ встроенного хранилища.

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Телевизоры серии Smart Screen S получили 16 ГБ встроенной памяти.

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