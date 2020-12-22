Huawei представила новые смарт-телевизоры линейки Smart Screen S
Китайская компания Huawei официально презентовала свои новые смарт-телевизоры линейки Smart Screen S. Это модели S-серии с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, а также серия Smart Screen S Pro с размерами диагонали 65 и 75 дюймов.
Все модели линейки получили разрешение 4K, 92% охвата цветового пространства DCI-P3, сообщает Gizmochina.
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Что еще известно
Большинство моделей получили частоту обновления 120 Гц. Исключением стал лишь 55-дюймовый Smart Screen S, который будет доступен в версии с частотой обновления изображения 60 Гц.
Телевизоры Huawei Smart Screen S / Фото gizmochina.com
Все телевизоры имеют по 3 ГБ оперативной памяти, процессор Honghu 818, 4 динамика суммарной мощностью 40 Вт. Телевизоры работают на базе операционной системы HarmonyOS 2.0.
Кстати, 75-дюймовая модель Smart Screen S Pro оснащена 13-мегапиксельной камерой, а также 32 ГБ встроенного хранилища.
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Телевизоры серии Smart Screen S получили 16 ГБ встроенной памяти.
Цены
- Новые телевизоры доступны по такой рекомендуемой стоимости:
- Smart Screen S 55 (60 Гц) – 505 долларов (14 100 гривен);
- Smart Screen S 55 (120 Гц) – 565 долларов (15 800 гривен);
- Smart Screen S 65 – 765 долларов (21 400 гривен);
- Smart Screen S 75 – 1070 долларов (30 тысяч гривен);
- Smart Screen S Pro 65 – 870 долларов (24 400 гривен);
- Smart Screen S Pro 75 – 1220 долларов (34 100 гривен).
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