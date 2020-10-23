Компания Huawei вместе с производителем премиальных очков Gentle Monster разработала новые смарт-очки Huawei Gentle Monster Eyewear II. Ценник приятно удивляет.

Компания Huawei представила смарт-очки нового поколения Huawei Gentle Monster Eyewear II, сообщается на сайте продукта. В них объединили передовые технологии Huawei с дизайном премиум-бренда солнцезащитных очков Gentle Monster.

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Что известно о новинке

Очки Huawei Eyewear II получили систему интуитивного управления жестами. Для соединения со смартфоном нужно коснуться левой дужки. Голосовой помощник вызывается двойным прикосновением по левой дужке. Также очки поддерживают свайпы – чтобы переключиться на следующую или предыдущую композицию, увеличить или уменьшить громкость, достаточно провести пальцем по дужках, не доставая при этом смартфон.

Широкоамплитудный динамик полуоткрытого типа обеспечивает стереозвучание. На дужках разместили специальные звуковые каналы, которые предотвращают рассеивание звука. Благодаря технологии адаптивной громкости очки могут автоматически снижать мощность звука в зависимости от вашего окружения.



Huawei Eyewear II обеспечивают стереозвук / фото Huawei

Несмотря на большое количество технологий, которые содержатся в новом устройстве, очки компактные. Дужки изготовлены из титана и пластика, что обеспечивает прочность при малом весе. Петли крепления дужек выполнены из эластичного титанового материала. По сравнению с первым поколением, изгиб дужки Eyewear II увеличен с 12° до 20° для лучшего прилегания.



Huawei Gentle Monster Eyewear II / фото Huawei

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С помощью интеллектуальных алгоритмов датчики определяют, когда пользователь надевает и снимает очки. В соответствии с этими действий очки выполняют соответствующие сценарии – например, ставят на паузу музыку или снова ее запускают. Если отложить очки, а затем снова надеть их на экране смартфона появится информация о состоянии заряда аккумулятора. Сразу же можно перейти к настройкам устройства, чтобы получить подробные данные.

Аккумулятор Eyewear II позволяет работать без подзарядки в режиме воспроизведения музыки до 5 часов. Присутствует как проводная, так и беспроводная зарядка.

Цена и когда ждать

Huawei gentle Monster Eyewear II поступят в продажу с октября, в Европе стоимость очков составит от 299 евро, что составляет чуть более 10 тысяч гривен. Будут ли они поставляться в Украину, неизвестно.