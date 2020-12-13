Компания Huawei представила полезный бытовой прибор – настольную лампу Smart Select Darren Smart Desk Lamp 2i. Кроме оригинального дизайна, новинка может похвастаться плавной регулировкой яркости, низким уровнем излучения синего света и возможностью дистанционного управления со смартфона.

Особенности гаджета

В светильнике используются светодиодные лампы с высоким индексом цветопередачи Ra>95. При этом их цветовая температура соответствует стандарту 4000K, снижая уровень синего спектра, что вызывает утомляемость глаз, а за счет использования постоянного тока лампа обеспечивает освещение без мерцания, сообщает Gizmochina.

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Возможности лампы

С помощью сенсорного дисплея можно выставить один из трех режимов яркости, а через приложение Huawei Smart Life доступно плавное регулирование от 1 до 100%. Кроме того, новинка оснащена функцией ночника с мягким теплым светом, которая включается нажатием одной кнопки.

Лампа Smart Select Darren Smart Desk Lamp 2i от Huawei

Управлять новинкой можно как со смартфона, так и с помощью умного экрана или колонки Huawei.

Цена

Смарт-лампа уже поступила в продажу в Китае по цене 15 долларов (≈419 гривен).