После того как в Huawei официально подтвердили информацию о продаже своего бренда Honor, у владельцев смартфонов возник вопрос – а чего им ожидать. Поэтому в Honor тоже сделали заявление и прояснили ситуацию.

Как отметили в компании, изменения в руководстве не должны коснуться клиентов или потенциальных покупателей продуктов бренда, передает Gizchina.

К теме Huawei официально продала бренд Honor: какова цель

В бренде отмечают, что они и в дальнейшем будут обслуживаться по гарантии. При этом в компании остаются ведущие топ-менеджеры, а президент Honor Чжао Мин займет пост главного исполнительного директора.

Также в бренде отмечают, что послепродажное обслуживание, гарантийный ремонт и оригинальные услуги будут доступны для пользователей без каких-либо изменений.

Китайская компания Huawei подтвердила слухи о продаже бренда Honor. По условиям соглашения, основным владельцем стала компания Shenzhen Zhixin New Information Technology, которая получила 98,6% акций. Появление информации о продаже Honor вызвало беспокойство у владельцев устройств китайского производителя, но компания быстро всех успокоила.

Все профили также продолжат работу, также будут выходить обновления фирменного программного обеспечения Magic UI.

Интересно HarmonyOS появилась дата анонса фирменной ОС Huawei для смартфонов

Сервисы Google

А это может стать приятным бонусом. Ведь Huawei не будет владеть акциями Honor. Поэтому есть вероятность, что смартфоны Honor будут выходить с предустановленными сервисами Google.