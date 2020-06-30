Недавно эксперты сообщили, что по итогам апреля китайский производитель Huawei впервые возглавил рынок смартфонов. Это было очень неожиданно, ведь компания переживает не лучшие времена из-за санкций США.

Новые данные показывают, что китайский производитель сумел удержать лидерство и в мае, передает The Elec.

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Правда, в мае разрыв между производителями уменьшился: 19,7% рынка занимает Huawei. Между тем доля Samsung составляет 19,6%.

Кто еще в рейтинге

Третье место продолжает занимать Apple с долей рынка 13%. Три другие китайские производителя Oppo, Xiaomi и Vivo занимают примерно по 8% рынка.

Всего за месяц в мире было реализовано 81,97 миллионов смартфонов. Это значительно более высокий показатель, чем в апреле – 69,37 миллионов устройств.

Рейтинг производителей смартфонов / thelec.net

Кстати, в апреле доля рынка Huawei составила 21,4%, против 19,1% у Samsung.

Как утверждает источник, Samsung удалось сократить разрыв с Huawei благодаря росту продаж в США. Если тенденция сохранится, то уже в июне Samsung может вернуться на первую строчку.